В США признали триумф Китая на Ближнем Востоке American Thinker: в США назвали «ошеломляющим поражением» сближение саудитов и иранцев

Фото: Luo Xiaoguang / XinHua / Global Look Press

Обозреватель Томас Лифсон в статье для издания American Thinker написал, что возобновление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией благодаря усилиям Китая стало «ошеломляющим поражением» для США. По его словам, оно угрожает влиянию Вашингтона на Ближнем Востоке и во всем мире. Он подчеркнул, что в случае если Эр-Рияд не будет сдерживать Иран и налаживать отношения с Израилем, то нарушится баланс сил в регионе.

Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов — шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию — возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для Америки ошеломляющим поражением, — заявил Лифсон.

Он отметил, что был нанесен удар по престижу США, а восприятие влияния Соединенных Штатов в мире резко ухудшились. Журналист добавил, что ответственность за эту «катастрофу» несет администрации президента Джо Байдена.

Ранее Reuters сообщил, что Си Цзиньпин собирается посетить Москву, где встретится с президентом России. При этом Песков ранее не стал опровергать или подтверждать возможный визит.

13 марта источники The Wall Street Journal сообщили, что после переговоров с российским лидером Си Цзиньпин намерен созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что запланированные встречи отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении конфликта на Украине.