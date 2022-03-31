В США признали сложности в торговых переговорах с Москвой из-за санкций
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:48, 01 апреля 2022
Фото: Wikimedia
Читайте нас в Google Новости
Согласно ежегодному докладу представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, Вашингтон существенно ограничил свои возможности в ходе взаимодействия с Россией из-за санкций. По мнению эксперта, по этой причине американские власти не могу в полной мере защитить свою промышленность, с представителями которой правительство вело переговоры с тем, чтобы смягчить удар по собственной экономике, сообщает ТАСС.
Американское правительство работает над тем, чтобы подвергнуть остракизму и изолировать Россию. В связи с этим возможности аппарата представителя США на торговых переговорах серьезно ограничены, — сказано в документе.
Тай отметила, что доклад был подготовлен до введения масштабных санкций со стороны западных стран против Москвы. Из-за этого не представляется возможным оценить достоверно ущерб для американского бизнеса в условиях, когда Россия вводит собственные контрмеры, заключила представитель США.
Министр иностранных дел Китая Ван И ранее указал на неприемлемость крайне жёстких санкций Запада против России. По его словам, подобные действия лишь усугубляют ситуацию и вредят обеим сторонам. Он в очередной раз призвал к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он также предостерёг от попытки делить всё «на белое и чёрное», методы времён холодной войны и формирование противоборствующих блоков — «старый путь, по которому Европе не пройти».