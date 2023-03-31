В США признали рост влияния России в мире CNBC: большинство нейтральных стран начали сближаться с Россией

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / XinHua / Global Look Press

Нейтральные к России страны начали сближаться с Москвой, сообщает американский телеканал CNBС со ссылкой на исследование Economist Intelligence Unit. Отмечается при этом, что число стран, которые активно осуждали Россию, снизилось со 131 до 122. По данным исследования, Турцию, Колумбию и Катар причислили к странам, которые сохраняют нейтральную позицию в отношении России.

Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны «прозападного толка», представляет около 36 процентов населения мира, — сказано а исследовании.

Опрошенные изданием специалисты отмечают, что в указанных странах вырисовывается точка зрения о лицемерном подходе Запада в отношениях с Россией. Эксперты добавили, что США не могут противостоять «растущей дипломатии Москвы на мировой арене».

Ранее представитель японской корпорации по энергетике, металлам и минералам JOGMEC Такаюки Ногами рассказал, что Европа покупает российскую нефть со скидкой через страны Азии в обход собственных санкций. Он добавил, что страны-посредники получают «хорошую прибыль» от продажи переработанной российской нефти. Он при этом подчеркнул, что невозможно резко увеличить объемы экспорта в короткий срок исключительно за счет переработки нефти.