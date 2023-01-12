В США признали проблемы Украины из-за новых поставок оружия NI: ВСУ ждут оперативные проблемы из-за новых поставок оружия США

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Решение США, Германии и Франции одновременно направить Украине бронемашины разных моделей ухудшит положение ВСУ. Такое мнение высказали в статье для журнала National Interest доктор Эдвард Сало и доцент Бен Хазен. Они полагают, что проблемы возникнут в первую очередь из-за сложности обслуживания новых машин.

Обеспечение солдат разным вещевым снаряжением и рюкзаками — еще можно понять, но предоставление военным трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам, — отметили авторы.

По их мнению, внедрение трех новых боевых машин потребует как различных цепочек поставок, так и разных подходов в обслуживании. При этом для каждой конкретной модели нужно проводить индивидуальное обучение экипажа.

Ранее в Белом доме объявили о поставках на Украину боевых машин пехоты Bradley. В свою очередь в Германии сообщили о направлении Киеву БМП Marder. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с коллегой Владимиром Зеленским пообещал Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.

Военкор Андрей Коц заявил, что страны — члены НАТО обещаниями о поставках тяжелой бронетехники выводят военную помощь Украине на новый уровень. Он добавил, что Вашингтон выписал Киеву самый крупный транш на $3,75 млрд: в пакет помощи войдут больше 300 бронетранспортеров, в том числе 50 БМП M2 Bradley с боекомплектом, которые ранее не появлялись на Украине. Британский политолог и журналист Финиан Каннингем в свою очередь заявил, что ключевые страны НАТО нарушили обещание не поставлять Украине наступательную бронетехнику.