В США признали превосходство России по программе гиперзвукового оружия

В Пентагоне намерены воздействовать на руководителей крупнейших американских компаний, чтобы они ускорили разработку гиперзвукового оружия. Генерал Космических сил США Дэвид Томпсон считает, что Штаты отстают от Китая и России по программам этого вида вооружения. Для решения этой проблемы было организовано собрание, в котором также примет участие министр обороны США Ллойд Остин. Оно запланировано на 3 февраля, передаёт американский телеканал CNN.

Цель встречи — «разжечь огонь внутри индустрии гиперзвукового оружия» и «заставить индустрию набирать обороты» по её развитию, заявили руководители двух разных оборонных предприятий США, которые будут присутствовать на заседании в четверг.

Томпсон заявил, что после недавних тестов Китая и России гиперзвукового оружия официальные лица из национальной безопасности США были сильно удивлены результатами испытаний и пришли к выводу, что США далеко позади этих двух стран.

Мы не настолько продвинутые, как китайцы и русские в плане программ гиперзвукового оружия, — заявил Томпсон в ноябре, выступая на форуме Международной безопасности в Галифаксе.

В Пентагоне заявили, что Остин выступит с «кратким комментарием» на собрании, во главе которого будет находиться первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин высказался в отношении возможного конфликта на границе Украины с Россией. Он считает, что военного конфликта на Украине можно избежать. По его словам, возможности разрешить ситуацию дипломатическим путём сохраняются.

Ранее стало известно, что Джо Байден снова распорядился повысить готовность Вооружённых сил США на случай, если надо будет помочь союзникам, заявил глава Комитета начштабов ВС США Марк Милли. Он отметил, что на Украине находится небольшая группа инструкторов, добавив, что военные США не будут принимать участия в боевых действиях, если они состоятся.