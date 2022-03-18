В США признали факт тайного обучения ЦРУ украинских военных

Центральное разведывательное управление в тайне тренировало украинских военных, заявил в эфире телеканала Fox News экс-сотрудник американской разведки, аналитик компании Spyex и директор по безопасности биотехнологической Seagen Райан Хиллсберг. По его словам, ЦРУ и сейчас продолжает готовить военных, причём не только с Украины, но и из других стран.

Мы оказываем подобную поддержку регулярно и во всех частях света. Я рад, что новость об этом стала достоянием гласности, что мы не сидели сложа руки. Мы действовали предусмотрительно, упреждали шаги противника и предвосхищали их. В конце концов, всё сводится к тому, чтобы засекретить наши методы работы. Значительная часть обучения проводится негласно. Именно поэтому мы были не в курсе того, что там творится, и узнали только пару недель назад, — рассказал он.

В беседе с журналистами Хиллсберг заметил, что подготовка украинских бойцов могла вестись и на территории Соединённых Штатов. Для этого могла быть выбрана так называемая «Ферма» Кэмп Пири, расположенная на военной базе американских спецслужб в штате Вирджиния.

Всё дело в методах. Наши тренировки очень тяжёлые, максимально изматывающие и изнурительные. Это такой стресс, что всё, с чем ты потом можешь столкнуться в реальной жизни, покажется сравнительно лёгким, — пояснил Хиллсберг.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США способны защититься от ядерных угроз. Несмотря на это, по его словам, никто не хочет увидеть, как используют ядерное оружие. Глава военного ведомства США добавил, что любая риторика о ядерном оружии не помогает снизить градус напряжённости.