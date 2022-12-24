В США признали эффективность тактики Суровикина Politico: Суровикин более проницателен в военно отношении, чем его предшественники

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин

Командующий российскими войсками в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин оказался более проницательным в тактическом отношении, написал обозреватель Politico Джейми Деттмер. По словам журналиста, возможно наступление войск вызывает тревогу.

Между тем растет тревога по поводу того, что российские силы на Украине под командованием генерала Сергея Суровикина — командующего, который <...> оказался более проницательным в тактическом отношении, чем его предшественники, — готовят контрнаступление, которое будет усилено, — написал Деттмер.

Обозреватель полагает, что как только земля замерзнет, ​​у Украины, похоже, будет два тактических варианта: начать наступление на юге, направленное на перекрытие сухопутного моста России с Крымом, или сосредоточиться на Луганске на северо-востоке. При этом Деттмер отметил, что для того, чтобы сделать и то, и другое, потребуются массивные пополнения запасов от западных стран.

Ранее The New York Times писала, что Суровикин способен проводить сложные военные операции. По информации издания, в последние недели Москва нанесла более интенсивные авиаудары по оборонительным линиям, что привело к увеличению потерь среди бойцов ВСУ.