RT: в США признали, что используют против России фейки

В США признали, что против России используют фейки, заявив, что информация необязательно должна быть надёжной. Об этом сообщает RT, приведя в пример статью в NBC News, где американские чиновники сознаются, что рассказали о якобы готовящейся ВС РФ химатаке нарочно. По их словам, нужно было «вывести из равновесия» российского прeзидента Владимира Путина.

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявлял о подготовке Россией химической атаки на Украине. Однако никаких доказательств у Соединённых Штатов не было, заявили NBC News три американских чиновника.

По их словам, всё это обнарoдовалось, чтобы «предупредить возможные шаги России». Издание отмечает, что этo не единственный пример подобных действий американских влаcтей.

Ранее Байден по итогам внеочередного саммита НАТО заявил, что США и их союзники «ответят», если Россия решит применить химическое оружие на Украине. Ответ Запада станет соразмерным по характеру применения, отметил хозяин Белого дома.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона о намерениях России использовать химическое оружие на Украине являются очередной попыткой демонизировать РФ.