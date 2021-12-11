В США предупредили о катастрофе из-за внешней политики Байдена

В США предупредили о катастрофе из-за внешней политики БайденаСенатор Круз заявил о катастрофе во внешней политике США из-за слабости Байдена
Внешняя политика Соединённых Штатов приближается к катастрофе из-за слабости действующего президента Джо Байдена, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз в интервью Fox News. По его словам, американцы ещё долго будут ощущать на себе последствия бегства из Афганистана.
Круз считает, что бегство американцев из Афганистана
Мы видим, как плохие парни вроде России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже. Они не верят, что президент США что-либо предпримет, — заявил сенатор.
По его словам, якобы планируемое вторжение России на Украину стало возможным из-за капитуляции Байдена перед президентом РФ Владимиром Путиным. Например, на это могла повлиять отмена санкций против газопровода «Северный поток — 2», заключил Круз.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна говорить с США с позиции силы. По мнению политика, Россия обладает огромными ресурсами, а Запад он назвал «немощным». Жириновский добавил, что россияне живут в самой богатой, свободной и мощной стране. Глава партии рассказал, что до пандемии все кинотеатры, театры, музеи, бани, магазины были переполнены, а на прилавках были все товары, которые производятся в мире.