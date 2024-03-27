В США приостановили поисково-спасательные работы после обрушения моста

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Береговая охрана США объявила ABC News, что после обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе из реки Патапско были спасены два человека, и еще шестеро пропали без вести. Активная фаза поисково-спасательных работ будет приостановлена и власти штата сосредоточатся на восстановлении моста.

С учетом продолжительности поисков и вложенных масштабных усилий, учитывая температуру воды — на данный момент мы не считаем, что сможем найти кого-либо из этих людей живыми, — заявил журналистам контр-адмирал Шеннон Гилрит.

Кроме того, погодные условия, в том числе низкая температура воды и непредсказуемые течения, сделали поиски опасными для служб экстренного реагирования.

Мы надеемся отправить водолазов в воду и начать более детальный поиск, чтобы сделать все возможное, чтобы вернуть тела шестерых пропавших без вести людей, — сказал полковник Роланд Батлер из полиции штата Мэриленд.

По словам представителя EPA Mid-Atlantic по связям с общественностью Шона Игана, региональный офис агентства по охране окружающей среды находится в режиме ожидания, чтобы в случае необходимости отреагировать на последствия обрушения моста. Однако в настоящее время ему неизвестно о каких-либо экологических проблемах. Департамент окружающей среды штата Мэриленд заявил, что «проводит отбор проб воды вверх и вниз по течению от этого места».

Ранее сообщалось, что капитан сингапурского контейнеровоз Dali, врезавшегося в мост в Мэриленде, мог быть украинцем. В штате был введен режим ЧП.