В США придумали, как увеличить доходы от замороженных активов России FT: США призвали Европу снизить налог на доходы от российских активов

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США призвали снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в Европе, сообщает Financial Times. Предложение поступило в рамках проекта финансирования Украины через займы под будущие доходы, которые высвободят $50 млрд. По словам заместителя советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далипа Сингха, доступные доходы от активов могут быть направлены Киеву уже в 2024 году.

Не только то, куда инвестируются активы, имеет значение, но и степень их налогообложения. Мы должны максимально использовать каждый евро из этих обездвиженных резервов на благо Украины, — сказал он.

Тем временем сразу несколько законопроектов уже прошли процедурное голосование в палате представителей Конгресса США. Рассмотренные инициативы предполагают выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию замороженных активов России для их передачи Киеву. Помимо прочего, предусматривается принятие дополнительных санкций в отношении Китая.

До этого страны «Большой семерки» приняли решение держать замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за нанесенный Киеву урон в рамках конфликта на Украине. Министры финансов и главы центральных банков G7 также приветствовали предложения ЕС по направлению доходов от активов Москвы в пользу украинской стороны.