В США преподавателей заставили признать «неполноценность» белых

Администрация университета Кентукки принудила преподавателей «бороться с расизмом» на работе. В учебном заведении даже провели антирасистские семинары, сообщает Daily Mail.

В них приняли участие 50 ведущих преподавателей. Им рассказали о необходимости признать свою «неполноценность», кроме того, они должны будут способствовать сохранению «разнообразия, равенства и инклюзивности» на своих факультетах. Для этого преподавательский состав должен «заставить себя признать неполноценность белых», а также читать больше антирасистской литературы.

Примечательно, что проведение антирасистских семинаров одобрил президент университета Кентукки Эли Капилуто. Он пояснил, что в вузе проводится важная работа по созданию разнообразного и принимающего сообщества. Это будет продолжаться, подчеркнул глава учебного заведения.

Ранее стало известно, что более 100 членов Конгресса США призвали генерального прокурора страны Меррика Гарленда расследовать факты дискриминации лиц азиатского происхождения. Речь идёт о ложных обвинениях в адрес китайцев. Обвинения адресованы не только к администрации предыдущего лидера Дональда Трампа, но и к команде нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.