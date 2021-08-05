В США преподавателей заставили признать «неполноценность» белых

Администрация университета Кентукки принудила преподавателей «бороться с расизмом» на работе. В учебном заведении даже провели антирасистские семинары, сообщает Daily Mail.
В них
Примечательно, что проведение антирасистских семинаров одобрил президент университета Кентукки Эли Капилуто. Он пояснил, что в вузе проводится важная работа по созданию разнообразного и принимающего сообщества. Это будет продолжаться, подчеркнул глава учебного заведения.
Ранее стало известно, что более 100 членов Конгресса США призвали генерального прокурора страны Меррика Гарленда расследовать факты дискриминации лиц азиатского происхождения. Речь идёт о ложных обвинениях в адрес китайцев. Обвинения адресованы не только к администрации предыдущего лидера Дональда Трампа, но и к команде нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.