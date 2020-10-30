В США прекращены испытания коктейля из антител, которым лечили Трампа

https://static.news.ru/photo/404f5c9e-1af0-11eb-abdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Экспериментальный препарат из антител против коронавируса от компании Regeneron Pharmaceuticals больше не испытывается на тяжелобольных пациентах. Так у специалистов возникли вопросы относительно его безопасности, сообщили СМИ США.

Речь идёт и приостановке испытаний на тех группах больных COVID-19 пациентов, которым необходимо подключение к аппаратам ИВЛ и другое интенсивное лечение. Коктейль антител ранее стал предметом изучения независимым наблюдательным комитетом, который выявил «потенциальную проблему безопасности и неблагоприятное соотношение рисков и выгод на данный момент», сообщает «Интерфакс».

Члены комитета по этой причине рекомендовали приостановить испытания этих типов инъекций на пациентах с тяжёлым течением COVID-19. В компании Regeneron прислушались к этой рекомендации.

Однако комитет не выдавал рекомендации по прекращению испытаний на прочих пациентах, у которых нет признаков дыхательной недостаточности, которым не требуются ИВЛ и у которых коронавирус протекает относительно легко.

Как сообщал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что президента США Дональда Трампа лечили коктейлем из антител, который ещё не является разрешённым препаратом против COVID-19.