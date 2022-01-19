В США предъявили обвинение владельцу Tesla за ДТП на автопилоте

Прокуратура штата Калифорния (США) предъявила обвинения в непредумышленном убийстве водителю автомобиля Tesla за произошедшее в 2019 году ДТП со смертельным исходом. В момент аварии электрокар двигался при включенном автопилоте, пишет Associated Press.

По данным агентства, случай стал первым в истории США, когда водителя обвинили в уголовном преступлении за смертельное ДТП, произошедшее в результате использования частично автоматизированной системы вождения. Как сообщает AP, в официальных документах нет упоминаний об использовании автопилота.

При этом по данным Национального управления дорожной безопасности страны, в момент аварии автомобиль управлялся автопилотом. Там напомнили, что инцидент произошёл в пригороде Лос-Анджелеса 29 декабря 2019 года.

Tesla Model S, двигавшаяся на высокой скорости и проехавшая на запрещающий сигнал светофора, врезалась в Honda Civic. В результате два человека, находившиеся в Honda, погибли на месте. Владелец электрокара, 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад, не признал вину.

В мае 2021 года дорожный патруль Калифорнии арестовал водителя Tesla, который несколько раз был замечен сидящем на заднем сидении во время движения автомобиля.

Подобная манера управления является грубым нарушением правил, поскольку автопилот Tesla ещё не позволяет управлять автомобилем без контроля водителя. Арестованный 25-летний мужчина провёл ночь в тюрьме Санта-Рита. При этом отказываться от опасной манеры езды он не намерен.