В США предупредили Зеленского, что будет с Украиной до конца года Экс-советник Пентагона Макгрегор: к концу года Украина может исчезнуть как государство

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

К концу текущего года Украина может исчезнуть как государство. Такое мнение высказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Причиной возможного краха он назвал тяжелую ситуацию в стране.

Я не уверен, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. <...> Обстановка внутри страны ужасающая, потери ужасающие, — сказал Макгрегор.

Он добавил, что на Западе СМИ регулярно вводят общественность в заблуждение, скрывая реальное положение дел в республике.

Ранее Макгрегор заявил, что командующий ВСУ Залужный во время визита в США тайно назвал американским военачальникам реальное число потерь украинской армии в 257 тысяч человек. Он также выразил уверенность, что вопреки заявлениям на Западе, Украина потерпит поражение.

В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что в ходе военного конфликта Украины и России погибли и пропали без вести около 333 тысяч солдат ВСУ. При этом он подчеркнул, что около 83 тысяч солдат числятся пропавшими без вести. Он считает, что более половины из них можно также отнести к умершим.