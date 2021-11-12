В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России и Украины

Если начнётся война между Россией и Украиной, то при самом плохом сценарии возможен обмен ядерными ударами. Такое мнение высказал обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис. По его словам, импульсивные решения с любой из сторон могут увеличить риск глобальной войны.

Эксперт порекомендовал Вашингтону, Брюсселю и Москве вести менее агрессивный диалог. Это поможет избежать вооружённых конфликтов. В противном случае может случиться ядерная перестрелка. Он утверждает, что Штаты заинтересованы в наличии «свободных, демократичных и суверенных» держав на планете, однако свои интересы важнее, поэтому властям нужен холодный расчёт.

Готовятся ли Соединённые Штаты и НАТО к вооружённому конфликту с Россией из-за Украины? Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику — ответ будет нет, — отметил публицист.

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал о том, что позволит достичь успеха в случае открытого конфликта с Россией. Ключевым в этом отношении должны стать сверхсовременная техника и вооружение.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России есть план по присоединению страны. По его словам, Москва ещё до событий 2014 года готовилась к «захвату» украинских территорий, а в 2014 году киевские власти совершили «большую ошибку», не позволив применить силы разведки против россиян, которые тогда находились на территории Крымского полуострова.