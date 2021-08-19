В США предупредили о ракетной угрозе из России

Глава Северного командования ВВС США Глен Ванхерк заявил, что Россия обладает оружием, которое способно поразить Штаты. Его слова приводит издание Express.

По словам высокопоставленного военного, американская разведка сообщает о «крылатых ракетах с очень малым радиолокационным сечением». Якобы такое оружие есть у Москвы. Военный подчеркнул, что российские ракеты смогут поразить Америку изнутри.

Ванхерк также высказался о российских инвестициях в кибернетическую и космическую отрасли. По его мнению, это усиливает угрозы для США. Генерал считает, что Кремль намерен «сдержать» и «разрушить волю» Вашингтона.

Ранее китайской издание «Синьхуа» заявило, что российские военные наращивают мощь Военно-морского флота и подают грозный сигнал Западу. Так, они развивают флот по нескольким направлениям, а также занимаются разработкой подводных лодок, не забывая про учения в Средиземном море и Тихом океане, а издание The National Interest написало, что российские военные готовы к любой войне.