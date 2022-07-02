В США предупредили о переходе глобального лидерства от G7 к БРИКС The Hill: «Большая семерка» рискует уступить глобальное лидерство странам БРИКС

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Bu/Global Look Press

«Большая семерка» может уступить лидирующие позиции группе БРИКС из-за нежелания пригласить в свои ряды развивающиеся страны с их интересами на мировой арене. Так может возникнуть новый миропорядок, альтернативный западному, сообщает американское издание The Hill.

Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному, — отмечается в публикации.

Ее автор считает, что большая часть стран Запада нацелена на сдерживание и не намерена ускорять глобальное развитие. Западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга принять их сторону. Речь, в частности идет о ситуации на Украине, однако положительный отклик в развивающемся мире Запад находит редко.

Автор публикации напомнил, что Аргентина и Иран решили вступить в БРИКС, а Россия и Китай выразили заинтересованность в расширении группы.

Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики, — указывается в публикации.

Ранее стало известно, что сенатор Алексей Пушков заявил: желание Аргентины и Ирана вступить в БРИКС говорят о тщетности антироссийских усилий Запада. Он назвал прорывом желание двух стран присоединиться к союзу. Политик напомнил, что в странах БРИКС проживает 40% населения всей планеты, и на них приходится 25% мирового ВВП.