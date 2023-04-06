В США предупредили о новых мерах против Китая из-за «шпионского шара» Конгрессмен США Маккарти не исключил новых мер против Китая из-за «шпионского шара»

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США могут предпринять дополнительные меры в отношении Китая в связи с инцидентом с китайским аэростатом. Об этом заявил спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Его слова приводит ТАСС.

Нельзя пересекать наше воздушное пространство и собирать данные, в будущем мы узнаем больше об этом, и [для Китая] могут наступить последствия, — сказал Маккарти.

При этом он не уточнил, какие именно меры могут предпринять власти США.

Серия воздушных инцидентов началась в США 4 февраля, когда американские военные с помощью авиации сбили китайский аэростат, который пролетел над континентальными США, Атлантикой. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что Китай использовал сбитый аппарат для наблюдения за стратегическими объектами страны.

Позже заместитель руководителя МИД КНР Се Фэн заявил, что США таким образом ударили по процессу стабилизации двусторонних отношений между государствами.