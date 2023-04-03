В США предупредили о масштабном контрнаступлении ВСУ в ближайшие недели Постпред США при НАТО Смит предупредила о масштабном наступлении ВСУ в ближайшие недели

Фото: МО Украины

Украинские войска в ближайшие недели начнут масштабное наступление в зоне боевого конфликта, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Никаких других подробностей о «весеннем наступлении» она не сообщила.

Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели, — уточнила Смит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские военные в ближайшее время не уйдут с новых территорий, их придется уничтожить.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил план «деоккупации» Крыма, включающий в себя разрушение моста через Керченский пролив, а также переименование населенных пунктов. Опубликованный в соцсетях Данилова план состоит из 12 пунктов и, по его словам, пока является примерным.

Секретарь СНБО пояснил, что Крымский мост необходимо разрушить для обеспечения «в рамках программы возмещения убытков». Он также подчеркнул, что Киев намерен полностью разорвать инфраструктурные связи Крыма с Россией и после этого начать принудительную идеологическую обработку населения полуострова.