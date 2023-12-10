В США предупредили о глобальном дефиците важного военного компонента Производитель боеприпасов Vista Outdoor сообщил о глобальном дефиците пороха

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Компания-производитель оружия и патронов Vista Outdoors сообщила о глобальном дефиците пороха, пишет Newsweek со ссылкой на письмо предприятия. Это вызвало рост цен на боеприпасы.

Как указали в компании, ситуацию спровоцировали конфликты на Украине и в сектора Газа. Таким образом спрос вызвал дефицит пороха, из-за чего цены на военные товары подняли.

В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха и поэтому существенно увеличили цены, — сказано в письме вице-президента VO Бретта Нельсона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Западу требуется немало времени на восполнение ресурсов для производства боеприпасов. Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о дефиците боеприпасов по всему миру. По его словам, все мировые запасы истощились.

Как пишет Financial Times, Киев уже вносил изменения в бюджет, чтобы сконцентрироваться на военно-оборонном комплексе, в том числе на артиллерии и противовоздушной обороне. Однако власти Украины не смогут быстро трансформировать производство боеприпасов из-за глобальной нехватки пороха.

До этого начальник канадского штаба обороны Уэйн Эйр рассказал, что Канада испытывает критическую нехватку боеприпасов, поэтому будет наращивать их производство. Генерал добавил, что если бы в стране расходовали боеприпасы с той же скоростью, с которой они расходуются на Украине, то они закончились бы всего за несколько дней.