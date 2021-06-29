В США представили резолюцию по расследованию беспорядков у Капитолия

Спикер палаты представителей США 81-летняя Нэнси Пелоси представила резолюцию о формировании специального комитета по расследованию беспорядков у Капитолия. Об этом сообщает CNN.

Восемь членов комитета будут назначены Пелоси, ещё пять изберут в ходе консультаций с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. Голосование по тексту резолюции ожидается на этой неделе. Пока неизвестно, кого хочет назначить спикер палаты представителей, но один из её помощников рассказал, что она рассматривает кандидатуру республиканца.

Беспорядки у Капитолия произошли 6 января, когда конгрессмены утверждали новым главой США Джо Байдена. Их устроили сторонники Дональда Трампа, который проиграл президентскую гонку. Погибли два человека: демонстрантка, её застрелил охранник Капитолия, хотя она была без оружия, а также полицейский. Ещё три человека скончались от причин, которые не были связаны с насилием. Силовики сумели выдворить участников беспорядков из здания конгресса, после чего конгрессмены утвердили победу Байдена.

Глава Белого Дома назвал назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося. А американские прокуроры заявили, что участники беспорядков планировали схватить и убить парламентариев.