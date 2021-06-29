В США представили резолюцию по расследованию беспорядков у Капитолия

Спикер палаты представителей США 81-летняя Нэнси Пелоси представила резолюцию о формировании специального комитета по расследованию беспорядков у Капитолия. Об этом сообщает CNN.
Восемь членов комитета
Беспорядки у Капитолия произошли 6 января, когда конгрессмены утверждали новым главой США Джо Байдена. Их устроили сторонники Дональда Трампа, который проиграл президентскую гонку. Погибли два человека: демонстрантка, её застрелил охранник Капитолия, хотя она была без оружия, а также полицейский. Ещё три человека скончались от причин, которые не были связаны с насилием. Силовики сумели выдворить участников беспорядков из здания конгресса, после чего конгрессмены утвердили победу Байдена.
Глава Белого Дома назвал назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося. А американские прокуроры заявили, что участники беспорядков планировали схватить и убить парламентариев.