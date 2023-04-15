В США предрекли выход трех стран из ЕС Daily Express: Греция, Италия и Польша могут выйти из ЕС

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Три страны Евросоюза — Греция, Италия и Польша — могут последовать примеру Великобритании и выйти из его состава, говорится в статье американского издания Daily Express. В материале отмечается, что из-за политики Брюсселя евроскептицизм среди членов сообщества значительно усилился в последнее десятилетие.

Антиевропейские настроения росли в последние годы по многим из тех же причин, которые привели к выходу Великобритании из ЕС: экономические кризисы, потеря законодательного контроля и иммиграция, — говорится в публикации.

Авторы отметили, что Греция может отколоться от ЕС после победы на предстоящих выборах партии евроскептиков «Сириза». В прошлый раз она проиграла либерально-консервативной партии «Новая демократия», но сейчас разрыв между ними сократился до 5% и шансы на лидерство у евроскептиков есть.

В Италии премьер-министр Джорджа Мелони неоднократно выступала с критикой Брюсселя и осуждала его за враждебность. В Польше действующий президент Анджей Дуда не согласен с властями ЕС в вопросах свободы слова и прав ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что у стран ЕС возникли разногласия по поводу того, где закупать боеприпасы для оказания помощи Украине. Так, Франция настаивает на том, чтобы контракты заключались исключительно с компаниями внутри ЕС. С ней согласны Греция и Кипр. Они опасаются, что контракты на производство боеприпасов достанутся турецким производителям.