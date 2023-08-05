Украина может потерять Одессу, которая перейдет под контроль Вооруженных сил России, если Киев не согласится ни на какие условия для скорейшего разрешения конфликта, предрек экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. В случае дальнейшего продолжения боевых действий российская армия будет вынуждена продолжать спецоперацию и двигаться на запад, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.