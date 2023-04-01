В США предрекли ВСУ полный разгром на востоке Экс-разведчик США Риттер: Зеленского предупредили об отступлении ВСУ из Донбасса

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над Донбассом и Запорожьем после разгрома группировки в Артемовске. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский «упорно сражается» за Артемовск, так как понимает, что российские силы могут перейти в быстрое наступление.

Президента Украины Владимира Зеленского предупредили об обрушении обороны ВСУ, поэтому он так упорно сражается за Артемовск. Если российские военные перейдут в быстрое наступление, то займут и весь Донбасс, — сказал Риттер.

Он добавил, что при таком раскладе ВС РФ консолидируют силы в регионах, которые недавно вошли в состав Российской Федерации.

14 марта сообщалось об обеспокоенности американского руководства тем, что Зеленский отвергает рекомендации своего Генштаба вывести военных из Артемовска. Отмечалось, что украинская армия планирует долго удерживать город, хотя он не играет стратегической роли в военном конфликте. Кроме того, войска ВСУ несут значительные потери при обороне Артемовска.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ могут отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артемовска. По его словам, может появиться реальная угроза функционированию суверенитета Украины.