В США предрекли скорый крах украинской армии Экс-агент ЦРУ Джонсон: крах украинской армии может наступить в июне

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут потерпеть полный крах уже в этом месяце, не исключил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Он подчеркнул, что Киеву не хватает людей, чтобы противостоять ВС России, при этом ряды ВСУ все больше пополняются людьми без подготовки.

Я говорил раньше, наверное в апреле, что, по моему мнению, на Украине все может закончиться к концу июня, и я все еще остаюсь при своем мнении в свете того, что мы видим, крах может наступить уже скоро. Они могут продержаться до августа, — отметил Джонсон.

Ранее старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Мамура заявил, что ВСУ сокращают использование артиллерийских орудий на Купянском направлении. По его мнению, украинские силы предпочитают применять дроны, потому что они не такие дорогостоящие и более эффективны в бою.

Колумнист журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд считает, что у Москвы хватает возможностей и инструментов для эффективного неядерного ответа на попытки эскалации украинского конфликта. По ее мнению, США не стоит питать иллюзий относительно своей безнаказанности в связи с одобрением ударов по РФ западным оружием.