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В США предрекли поражение НАТО в случае войны с Россией

13:47, 05 июля 2021
Фото: acebook.com/SHAPE/photos
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Усиление позиций России в Чёрном море не оставляет шансов НАТО одержать быструю и уверенную победу в случае войны. Об этом сообщает The National Interest.

По мнению автора статьи Марка Эпископоса, Москва постоянно наращивает флот в Черноморском регионе. К нему недавно присоединились три модернизированных ракетных фрегата «Адмирал Григорович» и несколько дизель-электрических подводных лодок. Также у России есть партнёр в Чёрном море в лице Турции.

 Эпископос отметил, что у НАТО тоже имеются союзники. Украина, Румыния и Грузия предоставят американским войскам морской проход, но у них нет таких весомых военно-морских возможностей. Кроме того, автор отметил, что российские «Кинжалы» и гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» представляют большую опасность для войск НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Украина 30. Международная политика», заявил, что причерноморские государства должны быть более активными для сохранения безопасности в регионе и свободы судоходства. 

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