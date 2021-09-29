В США предположили, почему Путин кашлял на встрече с Трампом

На встрече президентов России и США в 2019 году Владимир Путин несколько раз закашлялся. В окружении главы Белого дома заподозрили, что российский лидер сделал это специально, чтобы потроллить Дональда Трампа, который боится микробов, пишет газета Washington Post.

Об инциденте стало известно со слов пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, которой о своих догадках сообщила экс-советник бывшего президента США по России Фиона Хилл. Этот эпизод описан в книге Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа», которая выйдет в свет 5 октября.

Путин также, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. Хилл в разговоре с Гришэм предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа, — цитирует издание отрывок из книги.

Ранее Гришэм рассказала, что на той встрече переводчица Путина, «привлекательная брюнетка», была подобрана специально «для Трaмпа», чтобы его отвлечь.