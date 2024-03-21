В США предложили G7 схему для использования активов РФ в поддержку Украины Bloomberg: США хотят выпустить облигации на $50 млрд под залог активов России

Фото: IMAGO/Thomas Koehler/Global Look Press

США предлагают союзникам по «Большой семерке» создать структуру для выпуска облигаций на сумму $50 млрд для поддержки Украины с помощью замороженных российских активов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. При этом консенсуса по этому предложению пока нет.

Обсуждения находятся на ранней стадии и продолжаются, сказал один из источников. Некоторые страны «Большой семерки», включая Германию и Францию, выразили осторожность по поводу новой идеи, сказал другой источник. По словам другого информатора, эти усилия могут принести гораздо больше, чем $50 млрд. Некоторые страны ЕС, в том числе Эстония, призвали союзников быть смелее и сразу конфисковать активы.

Согласно планам, представленным на текущей неделе, основная часть непредвиденных прибылей, которые в основном проводятся через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, будет перечислена в Европейский фонд мира. Это механизм, используемый в первую очередь для возмещения правительствам военных закупок, направляемых на Украину. Президент США Джо Байден ранее сообщал союзникам, что хочет добиться прогресса в плане использования активов к саммиту G7 в Италии в июне.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов, замороженных за рубежом, никому не принадлежат. Лидер Германии считает, что их можно использовать для оказания военной помощи Украине.