В Пентагоне пожаловались на сокращение военной помощи Киеву Пентагон: США вынуждены сокращать поток военной помощи Киеву

Фото: Army Spc. Ashley Xie

Задержки с согласованием в конгрессе финансирования для Украины вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Киеву, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, которые приводит Bloomberg, у американского оборонного ведомства остался всего $1 млрд на пополнение запасов оружия, отправленного украинским военным.

Нам пришлось ограничить нашу поддержку Украины. Мы собираемся продолжать выделять пакеты [военной помощи], но их становится все меньше, — сказала она журналистам.

Сингх призвала конгресс выйти из тупика и одобрить запрос администрации Джо Байдена суммой $61,4 млрд на «чрезвычайные нужды для борьбы Украины с Россией». Как поясняет издание, республиканцы в палате представителей попытались разделить помощь Украине и Израилю, против чего выступает Белый дом. В Пентагоне также подчеркнули, что у президента есть возможность отправить Киеву оружие на сумму до $4,9 млрд, предоставленных другими структурами конгресса США.

Ранее Reuters писало, что армии США необходимо, чтобы конгресс утвердил выделение $3,1 млрд на покупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение производства для быстрого пополнения запасов, истощенных поставками на Украину и в Израиль. Эта сумма входит в запрошенные Байденом $106 млрд, которые планируется направить на модернизацию заводов, производящих боеприпасы по всей стране.

До этого советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада. Он подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.