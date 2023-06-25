В США пожаловались на «неуемные» потребности Украины American Greatness: неуемные потребности Украины в оружии ударили по влиянию США в мире

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness заявил, что постоянное увеличение запросов Украины по поставкам оружия сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США. Журналист отметил, что Украина на протяжении последних восьми лет «коварным образом «манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов» так, как еще никому не удавалось.

Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось, — написал Хэнсон.

Из-за сложившейся ситуации публицист усомнился в возможности США куда-либо вмешиваться. Он допустил, что американцы должны принять решение «разрубить этот запутанный украинский узел», чтобы прекратить вмешательства в политику США.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что стратегия Вашингтона при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей, поставляемых ВСУ. На вопрос о том, почему США продолжают снабжать Киев более мощным вооружением несмотря на угрозу эскалации, дипломат ответил, что все поставленные на Украину вооружения были одобрены в том числе партнерами Соединенных Штатов. Он добавил, что у него нет новой информации по изменениям в военной помощи, которую Белый дом поставляет Киеву.