В США посоветовали Зеленскому отдать часть территорий под контроль России American Thinker: США должны подтолкнуть Зеленского к урегулированию конфликта на условиях России

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Ситуация на Украине должна разрешиться мирным путем, причем на условиях России, пишет обозреватель American Thinker Фрэнк Говард. Он выразил мнение, что сейчас США должны подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к такому решению.

Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России, — говорится в материале.

Автор статьи выразил мнение о том, что стало бы наилучшим исходом украинского конфликта. По его словам, Украина должна занять нейтральную позицию в геополитическом противостоянии Запада и России. В этом случае, уверен Фрэнк Говард, возможно будет полностью защитить национальные интересы РФ.

Журналист также высказал уверенность, что Запад должен вовремя прервать поставки на Украину вооружения, потому что оно действительно может нести угрозу территориям России.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало материал о том, что Вашингтон уже не в состоянии бесконечно оказывать поддержку Киеву. Поэтому США следует переложить часть помощи Украине на Евросоюз, считают журналисты. Они отметили, что нагрузка на американский бюджет сейчас слишком велика, и пора обращаться за помощью для Украины к другим западным партнерам.