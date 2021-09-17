В США посмеялись над Францией из-за срыва поставок субмарин в Австралию
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
11:37, 17 сентября 2021
Фото: US Navy/via Globallookpress.com
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Читатели портала Fox News прокомментировали отказ австралийцев от закупки французских подводных лодок. Американцы считают, что вина лежит на Париже, намекая на политику действующего президента Франции Эммануэля Макрона.
Один из читателей счёл инцидент обычной деловой ситуацией.
Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок, — написал американец под ником db3.
Другой житель США вообще подшутил над Францией, вспоминая особенности её участия в первой фазе Второй мировой войны.
Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага, — отметил пользователь под ником RightofYou.
Ранее во Франции срыв поставок субмарин назвали унижением. Обозреватель СМИ Жак Гинель так охарактеризовал потерю 50 миллиардов евро Францией из-за провала её кораблестроителей. Автор утверждает, что потеря для крупного промышленного гиганта Naval Group хоть и не критичная, но крайне болезненная.