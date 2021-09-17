В США посмеялись над Францией из-за срыва поставок субмарин в Австралию

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В посольстве Эстонии рассказали, что людям, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», разрешён въезд в страну, передаёт РИА Новости. Эстонский департамент здоровья разрешил подтверждать свою инфекционную безопасность гражданам разных государств вне зависимости от того, какой вакциной они привились.

Соответствующее решение департамента здоровья Эстонии распространяется на вакцину «Спутник V», — сказали представители посольства в разговоре с журналистами агентства. До этого департамент здоровья страны разрешил подтверждать свою инфекционную безопасность гражданам...