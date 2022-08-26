В США посетовали на близость Саудовской Аравии и России Нефтяник Эберхарт: реакция Саудовской Аравии на просьбы Байдена говорит о близости Эр-Рияда и Москвы

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Отказ властей Саудовской Аравии удовлетворить просьбы президента США Джо Байдена нарастить добычу нефти говорит о большей близости Эр-Рияда к Москве, чем к Вашингтону, заявил генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт в интервью Forbes. Эксперт напомнил, что американский лидер не раз пытался добиться от своего союзника на Ближнем Востоке поддержки на рынке углеводородов.

Президент не раз умолял Саудовскую Аравию помочь и нарастить поставки, причем последний раз в середине июля во время визита в Эр-Рияд. Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли. <...> Это также подтверждает, что Саудовская Аравия по-прежнему остается более близка к России на мировой арене, чем к США, — написал Эберхарт.

Он добавил, что в Эр-Рияде недовольны попытками Вашингтона заключить ядерную сделку с Ираном, поскольку региональный соперник саудитов сможет улучшить свое экономическое положение, а также получит возможность продавать нефть. Это, по его словам, также влияет на позицию Саудовской Аравии по нефти.

Ранее сообщалось, что июльский визит Байдена на Ближний Восток раскритиковали зрители телеканала Fox News. Они назвали американского лидера клоуном, глупцом и «разрушительным позором» для страны, а также выразили негодование по поводу того, что Байден ставит США в неловкое положение, выпрашивая нефть у Саудовской Аравии.