Стало известно, сколько нефти Россия продает вне потолка цен Минфин США: Россия продает 75% своей экспортной нефти без помощи западных сервисов

Фото: Lars Klemmer / dpa / Global Look Press

Помощник министра финансов США Бен Харрис заявил, что Россия реализует 75% экспортной торговли нефтью без помощи западных сервисов. Он отметил, что оставшиеся 25% реализуются с использованием западных сервисов. По словам Харриса, сделки, которые проводятся вне установленного потолка цен, не превышают по стоимости ожидания экспертов. При этом он подчеркнул, что российская экономика недополучает ожидаемые доходы от продажи черного золота, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства.

Четверть российской торговли нефтью осуществляется с использованием тех или иных западных сервисов, три четверти — с использованием незападных сервисов, — сказал Харрис.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Министерство нефти Индии опровергло слухи о присоединении к потолку цен на российскую нефть. Власти страны заявили, что не обязаны покупать энергоресурсы, придерживаясь введенных G7 и Евросоюзом ограничений.

По словам собеседников агентства, Индия не подписывала никакого соглашения с западными странами о присоединении к введению предельной цены на российскую нефть.