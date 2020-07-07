В США посчитали доклад эксперта ООН об убийстве Сулеймани необъективным

https://static.news.ru/photo/b61e1024-c153-11ea-9d21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон назвал доклад спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламард о незаконности убийства иранского генерала Касема Сулеймани «интеллектуальной бессовестностью», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в докладе ликвидация Сулеймани в результате спецоперации США была названа актом, нарушающим международное право.

Требуется интеллектуальная бессовестность особенного рода, чтобы обнародовать доклад с осуждением США, действовавших в порядке самообороны, — цитирует агентство представителя Госдепа Морган Ортагус.

Она добавила, что докладчик при этом не постеснялась обелить одиозного генерала Сулеймани, одного из самых смертоносных террористов в мире по мнению США.

Как сообщает агентство, Калламард не считает, что иранский генерал планировал атаки на лиц, связанных с США, которые требовали бы незамедлительных действий. Следовательно, американская военная акция была «незаконной».

Сулеймани был убит 3 января в ходе военной операции, которую проводили американские войска в Багдаде. В Тегеране заявили, что к расследованию и суду над причастными к убийству будут привлечены международные инстанции.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, детали операции, в ходе которой был ликвидирован иранский военачальник, могут быть раскрыты через 15–20 лет. По данным американских СМИ, Болтон и глава Госдепартамента США Майк Помпео убеждали Трампа уничтожить Сулеймани в ответ на удар по американскому военному беспилотнику RQ-4. Тот соглашался на такие меры только в случае гибели граждан США.