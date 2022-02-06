Помощник главы США: Китай не готов поддержать РФ в ситуации вокруг Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что Китай не готов полностью поддержать Россию в украинском кризисе. Об этом свидетельствует тот факт, что Украина не упоминается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает телеканал Fox News.

В совместном письменном заявлении лидеров двух стран слово «Украина» не упоминается ни разу, что позволяет предположить, что Китай не так уж рад приветствовать действия России по Украине, — сказал он.

4 февраля в Пекине прошла четырёхчасовая встреча Путина и Си Цзиньпина. По её итогам лидеры стран подписали пакет документов, а также приняли совместное заявление, в котором отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены.

По мнению глав двух государств, речь идёт о формировании тенденции перераспределения баланса сил, а также о стремлении международного сообщества к мирному и поступательному развитию.

Согласно документу, РФ и Китай заявили о намерении противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Также Москва и Пекин выступили против действий по подрыву безопасности и проведения «цветных революций».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США контактируют с Китаем на высоком уровне и регулярно обращают внимание Пекина на то, что дестабилизация ситуации в Европе скажется и на его интересах в мире. Она уточнила, что США и КНР обсуждают актуальные международные вызовы, включая ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.