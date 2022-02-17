В США понадеялись на согласие России провести встречу Блинкена и Лаврова

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассчитывает, что российская сторона примет предложение провести на следующей неделе встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По её словам, встречу планируют провести в Женеве. Дипломат выразила надежду, что Москва выберет «дипломатию вместо конфронтации», сообщает ТАСС.

Госсекретарь Блинкен пригласил министра иностранных дел Лаврова в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров. Мы надеемся, что Россия примет это приглашение и выберет дипломатию, а не конфронтацию, — заявила Гринфилд.

Она отметила, что ответа на предложение со стороны России пока не последовало.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН назвал безосновательными и опасными инсинуации о планах нападения РФ на Украину. Он отметил, что несмотря на попытки Запада услужливо предложить РФ военные сценарии, «это лишь слова». Цель же США и других стран — «замотать» переговоры о гарантиях безопасности России.

Он подчеркнул, что Москва готова к серьёзному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, но не к имитации диалога. Дипломат задал вопрос, для чего нужны информационная агрессия, безостановочные заявления о российской военной угрозе. По его мнению, это просто прикрытие.