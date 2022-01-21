В США понадеялись, что Россия в случае санкций не отключит Европе газ

В случае введения санкций из-за ситуации на Украине не в интересах России перекрывать газ Европе. Такое мнение в интервью итальянскому телеканалу Rai-1 высказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По её мнению, это нанесёт ущерб в том числе и самой Москве.

По словам Томас-Гринфилд, план США заключается в том, чтобы тесно работать со всеми союзниками для их поддержки в случае любых действий, включая возможные действия России по газопроводу.

Но, по моему мнению, это в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу, — сказала постпред.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.

Ранее рассмотреть инициативу о санкциях против РФ предложил председатель международного комитета палаты представителей США демократ Грегори Микс. Проект предполагает санкции против газопровода «Северный поток — 2», добывающей индустрии, не менее трёх финансовых институтов, государственного долга, представителей руководства государства и лично президента России Владимира Путина.