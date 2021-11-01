В США показали спутниковые снимки танков РФ «на границе с Украиной»

Размещение российских военных якобы на границе с Украиной подтверждается спутниковыми снимками. Их опубликовало американское издание Politico, пояснившее, что на кадрах видна техника, находящаяся в Смоленской области.

Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной, — отмечает Politico.

Издание пояснило, что новые изображения показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области. При этом она граничит лишь с Белоруссией, а от Украины отделена Брянской областью.

Politico утверждает, что российские военные, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются».

Также издание пояснило, что технику из состава 4-й танковой дивизии переместили в районы вокруг Брянска и Курска, якобы об этом говорит анализ британского военного издательства Jane's.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США отслеживает ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отметивший, что США также консультируются с партнёрами по данному вопросу. Кирби добавил, что в США вызовет беспокойство любая эскалация или агрессивные действия.