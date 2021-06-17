В США показали, как «убийцы» С-400 расстреляли «оккупированный» остров

https://static.news.ru/photo/083c6f6c-d004-11eb-8c60-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Пентагон показал применение ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые в США считают «убийцей» российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». По легенде испытаний американские ракеты расстреляли «оккупированный» остров, сообщает Defense News.

На опубликованном видеоролике «транспортник» С-130 Hercules приземляется на острове в Тихом океане с автономной пусковой установкой Autonomous Multidomain Launcher (AML). Другой самолёт с установкой High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) взлетает с аэродрома. Системы разворачиваются в стратегически важных точках острова. Первая система позволяет запускать противокорабельные ракеты PrSM, вторая — ракеты PrSM увеличенной дальности, которые могут уничтожить системы ПРО, «расположенные на оккупированном противником острове».

Американские военные уничтожают корабли и системы ПРО условного противника, после этого системы загружаются обратно в самолёты, по другим целям начинают работать американские истребители.

Журналисты отмечают, что этот сценарий может быть применим к театру военных действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее журнал Popular Mechanics рассказал о разработке тяжёлого американского бомбардировщика B-21 Raider, который позиционируется как «убийца» С-400 и китайских истребителей пятого поколения J-20. Он похож на уменьшенную копию бомбардировщика B-2 Spirit. Его конструкция позволяет проникать вглубь территории противника и не быть замеченным для вражеских радаров.