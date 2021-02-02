Визит папы римского в Россию не стоит на повестке отношений РПЦ и Ватикана

https://static.news.ru/photo/cadf712c-6574-11eb-a2df-96000091f725_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Ã‚Â©Vatican Media/Global Look Press

Визит папы римского в Россию Франциска не стоит на повестке отношений РПЦ и Ватикана. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В настоящее время вопрос визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке двухсторонних отношений, — говорится на сайте РПЦ.

Он добавил, что нынешний понтифик, так и его предшественники уже посещали ряд государств, входящих в зону канонической ответственности РПЦ. Каждый раз этот вопрос прорабатывается с учётом специфических обстоятельств конкретных стран. По мнению владыки, важно учитывать сохранение подчас хрупких и деликатных межконфессиональных балансов.

Ранее папа римский Франциск принял отставку главы католиков Белоруссии — архиепископа Тадеуша Кондрусевича, заявили представители Ватикана. Священнослужитель уйдёт на пенсию 3 января 2021 года. Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костёла, диоцезиальный епископ, достигший возраста 75 лет, может попросить об отставке верховного понтифика.

Как сообщал NEWS.ru, Наталья Гаррибото, под снимком которой в соцсети появился лайк от понтифика, призналась, что это было «хорошо для бизнеса». Скандал, разразившийся вокруг оставленной с официального аккаунта папы римского Франциска отметки «мне нравится» под фото полуобнажённой девушки, принёс последней 600 тысяч подписчиков.