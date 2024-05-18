В США подвели итоги визита Блинкена в Киев RS: Блинкен проигнорировал Крым и Донбасс в обещаниях украинским властям

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил не включать Крым и Донбасс в список обещаний Украине во время визита в Киев, обратило внимание издание Responsible Statecraft со ссылкой на журналиста Кена Клиппенштейна. По его словам, американский политик не затронул тему территориальных амбиций киевских властей.

Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины. В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов (Крым и Донбасс. — NEWS.ru) и не говорится о международно признанных границах, — говорится в статье.

Блинкен, как добавил обозреватель, во время поездки придерживался тезиса, согласно которому США поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир. В то же время Украина продолжает испытывать трудности с удержанием фронта на востоке страны, заключил Клиппенштейн.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что визит государственного секретаря в Киев говорит о тревоге в администрации президента США Джо Байдена. Беспокойство в значительной мере связано с ситуацией на фронте, констатировала дипломат.

До этого Блинкен во время своего визита в Киев объявил, что в Вашингтоне считают необходимым перевести поддержку Украины на устойчивый уровень. У Белого дома есть план, который позволит киевским властям перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности», добавил он.