В США подтвердили полёт двух бомбардировщиков к границе Ирана

https://static.news.ru/photo/a07ee918-7fef-11eb-86f8-96000091f725_660.jpg В-52H Stratofortress Фото: Msgt. Joey Swafford/Us Air/Global Look Press

В США подтвердили информацию о полёте двух стратегических бомбардировщика В-52Р Stratofortress американских ВВС к границе Ирана. О том, что самолёты направились на Ближний Восток, стало известно накануне, в воскресенье 7 марта.

Об этом сообщило Центральное командование вооружённых сил США. Уточняется, что данный полёт на Ближний Восток стратегических бомбардировщиков стал уже четвёртым в нынешнем календарном году. Отмечается также, что их сопровождали истребители Израиля, Катара и Саудовской Аравии.

Пара B-52H Stratofortres ВВС США осуществила интернациональную патрульную миссию на Ближнем Востоке с целью сдерживания агрессии и спокойствия партнёров и союзников, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, командование Военно-воздушных сил США опубликовало снимок временного авиационного ангара, который предназначен для перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Это было достаточно, чтобы специалисты смогли рассчитать примерные габариты самолёта.

Специалисты пришли к выводу, что длина фюзеляжа B-21 составляет около 15 метров, а размах крыла достигает 42 метров. Получается, что новый самолёт оказался меньше тяжёлого стратегического бомбардировщика B-2.