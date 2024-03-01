В США подсчитали, во сколько России обойдутся предвыборные обещания Путина Bloomberg: предвыборные обещания Путина обойдутся России в $130 млрд

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Стоимость реализации обещаний президента России Владимира Путина, данных им в преддверии выборов главы государства, составит $130 млрд, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков. По их словам, в эту сумму входят различные национальные проекты, а также инициативы по повышению уровня жизни и массовому списанию кредитов. При этом в агентстве считают, что эти траты не учтены в бюджете России.

По оценкам аналитиков, новые национальные проекты, предложенные Путиным в четверг в ежегодном послании Федеральному собранию, наряду с инициативами по повышению уровня жизни и массовому списанию кредитов российским регионам могут обойтись казне Кремля более чем в $130 млрд, которые в настоящее время не учтены в бюджете, — говорится в материале.

Агентство напомнило, что обещания президента также включают в себя расширение господдержки молодым семьям и меры по повышению рождаемости. Кроме прочего, президент выдвигал инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры, стимулирование развития технологий и увеличение нефтяного экспорта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию можно считать его предвыборной программой. По его словам, российский лидер знает, что и как делать, а также понимает, на кого можно опираться при реализации поставленных задач.