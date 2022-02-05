В США подсчитали число возможных жертв при вторжении России на Украину

Потери украинских военных в случае полномасштабного вторжения России на территорию страны составят от 5 до 25 тысяч человек. Такую оценку агентству Reuters дали два неназванных чиновника администрации США. Кроме того, Вашингтон ожидает, что миллионы беженцев начнут искать укрытия в странах Европы.

По оценкам чиновников американской администрации, в случае вторжения России на Украину потери среди мирного населения составят от 25 до 50 тысяч человек. При этом российские военные потеряют от 3 до 10 тысяч. Общие потери в ходе инцидента в США оценивают в 85 тысяч человек.

Кроме того, Вашингтон ожидает, что боевые действия приведут к тому, что миллионы беженцев отправятся на поиски укрытия в европейские страны.

Если же Москва решит направить войска в сторону Киева, украинская столица может пасть в течение двух дней, пишет Reuters.

По данным источников агентства, в настоящее время Россия располагает 70% боевой мощи, необходимой для полномасштабного вторжения на Украину. Reuters пишет, что за последние две недели число тактических групп в приграничном районе увеличилось с 63 до 83, ещё 14 находятся в пути. При этом никаких доказательств этих данных собеседники агентства не представили.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника сообщило, что отдельные подразделения Вооружённых сил (ВС) России находятся на финальной стадии готовности к возможному началу боевых действий против Киева.

Особую обеспокоенность у украинских чиновников вызывает передислокация на полуостров 10 тысяч военных, включая пехоту и воздушно-десантные войска. За последние две недели Россия перевела несколько подразделений в боевую готовность, в том числе силы морской пехоты, находящиеся рядом с Керченским проливом и у штаба Черноморского флота в Севастополе, пишет газета. В Киеве считают, что подобные действия демонстрируют готовность ВС РФ атаковать Украину.