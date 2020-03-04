https://static.news.ru/photo/060ed5b8-5e45-11ea-8178-fa163e074e61_660.jpg Стивен Мнучин Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press



Министр финансов США Стивен Мнучин сравнил процесс расширения антироссийских санкций с деятельностью завода, на котором ведется непрерывная работа над принятием новых мер.

Таким образом Мнучин ответил на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса на вопрос конгрессмена Майкл Куигли, против тех ли людей в России вводятся санкции за «вмешательство» в американские выборы. Конгрессмен также поинтересовался, достаточно ли у ведомства ресурсов и не упускают ли там что-то.

Санкции — это как завод, который находится в нашем распоряжении. На нем всегда изучаются разведданные, которые мы получаем, а также идёт работа над новыми шагами, — цитирует Мнучина ТАСС.

Он добавил, что лично вовлечен в процесс принятия рестрикций и каждый день получает информацию по вопросам, связанным с санкциями. По его словам, если есть люди, которые, по мнению Вашингтона, должны подпасть под санкции, то они под них попадают.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций в отношении России, которые были введены в связи с ситуацией на Украине. При этом было отмечено, что политика Москвы продолжает представлять угрозу нацбезопасности и внешней политике США.