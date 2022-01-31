В США подготовили санкции против связанной с Кремлём «российской элиты»

В Соединённых Штатах подготовили новые санкции против России, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Под рестрикции могут попасть люди, связанные с высшим политическим руководством страны, в том числе члены советов директоров российских госкомпаний, высокопоставленные чиновники, а также их жёны и дети.

Пакет санкций был разработан против российской элиты, которая связана с Кремлём и влияет на принятие правительственных решений или как минимум причастна к дестабилизирующему поведению России. Семьи таких людей также будут подвергнуты санкциям, — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявила главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Она подчеркнула, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что ФРГ введёт санкции против России только в случае нарушения территориальной целостности Украины. По словам Хебештрайта, вопрос превентивных санкции против РФ не повестке дня не стоит.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможное введение США нового пакета санкций в отношении России, предусматривающего отключение РФ от западных финансовых систем, будет эквивалентно разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, на Западе все понимают, что данная мера не соответствует «чьим бы то ни было интересам».

По заявлениям США и Великобритании, Россию в случае попытки вторжения на Украину ждут небывалые и более масштабные санкции по сравнению с 2014 годом. Ущерб для России может составить $50 млрд.