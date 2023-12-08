В США поделились надеждами на новую сделку с ХАМАС Politico: США надеются на освобождение заложников в Газе до конца года

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Переговоры об освобождении оставшихся заложников в секторе Газа в последние дни зашли в тупик и разрушили надежды американских чиновников достичь соглашения к концу 2023 года, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. По данным газеты, администрация президента США Джо Байдена все же рассчитывает договориться об освобождении оставшихся заложников до 1 января 2024 года.

Лидеры ХАМАС, многие из которых живут в Дохе, все больше не могут общаться и контролировать действия своих бойцов в Газе. А недавние обвинения в том, что ХАМАС подвергло заложников сексуальному насилию, усилили напряженность вокруг переговоров. Кроме того, США и Израиль до сих пор не могут найти всех заложников и определить, живы ли они, заявили официальные лица, — говорится в материале.

Как отмечает газета, в секторе Газа по-прежнему удерживаются более 130 заложников. Шансов договориться об освобождении заложников до конца года все меньше, отмечается в публикации. Так, представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее заявил, что администрация не близка к подписанию соглашения о приостановке боевых действий и освобождении заложников.

В Вашингтоне отмечают, что переговоры еще продолжаются и что ситуация может улучшиться в ближайшие дни. Особенно если ХАМАС согласится освободить заложниц.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев «Эль-Магази» в центре сектора Газа. Кроме того, по информации канала, авиация Израиля разрушила жилые дома в городе Дейр-эль-Балах.