В США передумали наказывать ЧВК «Вагнер» WSJ: Вашингтон намерен отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Американские власти намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» на фоне происходящего в России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, Белый дом опасается, что в случае введения рестрикций США «займут сторону Кремля».

Американская администрация опасается, что введя новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», она может «занять сторону» российского руководства. Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону в этой ситуации, — сказано в публикации.

27 июня Государственный департамент США должен был ввести очередные санкции в отношении ЧВК «Вагнер» из-за ее действий в Африке.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.